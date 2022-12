Russia: ministero Esteri, compito ambasciatore a Belgrado è normalizzare situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo a Belgrado ha ricevuto istruzioni da Mosca affinché prenda misure concrete per sostenere la normalizzazione della situazione in Kosovo. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ripresa dal portale "Rt Balkan". "L'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, che è in stretto contatto con la leadership serba, ha istruzioni sui passi concreti da fare per sostenere la normalizzazione della situazione in Kosovo. Mosca attende la reazione di Belgrado", ha detto Zakharova. Sull'attuale situazione in Kosovo, Zakharova pensa che "a partire dal bombardamento Nato del 1999" il periodo successivo sia stato determinato dalla "cinica ignoranza dell'Occidente e dei politici del Kosovo, con il sostegno di parte della comunità internazionale", i quali "respingendo subito le affermazioni dei politici serbi sul possibile ritorno dell'esercito e della polizia serba in Kosovo, dimostrano di conoscere molto male il diritto internazionale", ha sottolineato. "Pensano di essere stati buoni mediatori in alcuni altri conflitti, invece non hanno alle spalle un solo esempio di normalizzazione delle relazioni", ha concluso Zakharova. (Seb)