Serbia: presidente Vucic, adottata richiesta su invio forze in Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato che durante la sessione del governo serbo di ieri sera è stata adottata la decisione di consegnare al comandante della missione Nato in Kosovo Kfor la richiesta per l'invio di un certo numero di militari e personale di polizia in Kosovo, in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rts". Vucic ha aggiunto di "non credere che ci sia alcuna possibilità che accetteranno la nostra richiesta", e che la stessa verrà inviata prima elettronicamente e dopo consegnata personalmente al comandante al valico amministrativo col Kosovo. Il presidente serbo ha dichiarato che secondo lui "accettare la richiesta contribuirebbe alla pace e a ridurre le tensioni". Vucic ha precisato che la decisione è stata presa all'unanimità e che Belgrado chiede "solo il rispetto del diritto pubblico internazionale e niente di più". Alla domanda se il comandante della Kfor è l'indirizzo giusto, Vucic ha affermato che "ciò è conforme alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" e che il comandante della missione "non può rifiutare la richiesta ma può solo rinviarla" e che "in seconda istanza si può andare al Consiglio di sicurezza", ha sottolineato il presidente serbo. (Seb)