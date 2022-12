Kosovo: Kurti su tensioni con Serbia, autorità sono preoccupate ma mantengono alta la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kosovo "sono preoccupate ma mantengono alta la guardia" dopo l'aumento delle tensioni con la Serbia. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, in un'intervista con il settimanale tedesco "Der Spiegel". Il capo del governo di Pristina ha rilevato come i funzionari della polizia nazionale dovranno rispondere in caso di comportamenti irregolari nel nord del Kosovo. "Spero che non abbiano violato le regole di polizia, e nel caso lo avessero fatto, ci saranno delle indagini nei loro confronti", ha spiegato Kurti. Le unità della polizia speciale del Kosovo inviate nelle aree settentrionali del Paese, secondo il premier, sono state schierate "per proteggere i cittadini" e "arrestare i criminali". (Geb)