Iran: ancora proteste mentre manifestanti lanciano campagna per far crollare sistema bancario

20 luglio 2021

- I manifestanti scesi in piazza per protestare contro il governo iraniano hanno lanciato una campagna sui social media, esortando i cittadini a prelevare contanti dalle banche o acquistare dollari oppure oro. Lo riferisce l’emittente legata all’opposizione “Iran International”, aggiungendo che, secondo quanto trapelato da documenti ricevuti da istituti bancari, vi è effettivamente stata un aumento della richiesta di contanti negli ultimi giorni. Da parte sua, la Banca centrale non starebbe rispondendo alla crescente domanda. Molti considerano il prelievo di contanti dalle banche come parte della lotta contro la Repubblica islamica. L’obiettivo sarebbe far crollare il sistema bancario e l'economia del regime. Anche l’avvocatessa e pacifista Shirin Ebaldi, insignita del premio Nobel per la pace nel 2003, è tra coloro che hanno invitato i cittadini iraniani a prelevare denaro dalle banche. Sottolineando come la repressione delle proteste non si sia mai placata dal 2016, ha dichiarato: "Ora è chiaro a tutti che non c'è volontà da parte del governo di accettare la volontà del popolo”. (segue) (Res)