Iran: ancora proteste mentre manifestanti lanciano campagna per far crollare sistema bancario (2)

- Nel frattempo, continua la forte mobilitazione innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre scorso, dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente il velo. Secondo quanto riferito dall’emittente panaraba “Al Arabiya”, nella notte le proteste hanno interessato diverse località iraniane. A Qom, nell’Iran settentrionale, i manifestanti hanno appiccato un incendio presso il quartier generale della forza paramilitare dei basij e dato fuoco a una foto di Qassem Soleimani, il comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran), ucciso a Baghdad il 3 gennaio 2020 da un drone statunitense. Anche in diversi quartieri della capitale Teheran i manifestanti hanno scandito i consueti slogan “Morte al dittatore”, “Morte a Khamenei”, sia per le strade che dai balconi delle abitazioni. Non sono mancate proteste anche nella città orientale di Mashhad e a Kermanshah, nell’Iran occidentale. Nel frattempo, i lavoratori di aziende in molte città, tra cui Sanandaj, Kerman, Bushehr, Kermanshah, Bandar Abbas, Ilam, Esfahan e Ahvaz, in quasi tutto l'Iran occidentale, centrale e meridionale, hanno indetto uno sciopero nella giornata di ieri. (Res)