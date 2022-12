Usa: Arizona, respinti gran parte dei ricorsi elettorali della repubblicana Kari Lake

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice dell'Arizona ha respinto la maggior parte dei ricorsi presentati dalla candidata repubblicana Kari Lake all'indomani delle elezioni governatoriali del mese scorso, vinte dalla segretaria di Stato e sua avversaria democratica Katie Hobbs. Lake aveva chiesto al giudice di sospendere la certificazione della vittoria di Hobbs, sostenendo che la regolarità del voto fosse stata inficiata da una serie di presunte irregolarità nella contea di Maricopa, dove è concentrata la maggior parte della popolazione dello Stato. Il giudice della corte superiore della contea, Peter Thompson, ha respinto otto delle 10 contestazioni mosse dalla candidata repubblicana, sostenendo che a prescindere dalla loro fondatezza, non rispondevano ai requisiti appropriati per la contestazione dell'esito del voto. Il giudice ha però ammesso due delle contestazioni mosse da Lake, che verranno dunque giudicate nel merito. Si tratta in particolare della presunta interferenza intenzionale da parte di funzionari nelle operazioni di voto, e della presunta violazione della catena di custodia dei tabulati elettorali. Hobbs, che nella veste di segretaria di Stato è anche prima autorità elettorale dell'Arizona, aveva chiesto al giudice di respingere tutte e 10 le accuse mosse dalla sua avversaria. (Was)