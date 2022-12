Giordania: tutto pronto per Conferenza di Baghdad 2, attesi rappresentanti 12 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi in Giordania, sul Mar Morto, la seconda Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato. Secondo quanto riferito dall’emittente “Al Mamlaka”, sono 12 i Paesi che invieranno propri rappresentanti, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Turchia e Iran. Prevista, poi, una visita del presidente francese Emmanuel Macron, e la presenza del premier dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, in qualità di coordinatori, oltre al segretario generale della Lega Araba, il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, e rappresentanti dell'Onu, dell'Organizzazione per la cooperazione islamica e dell'Ue. La prima edizione della Conferenza si è tenuta nel 2021 nella capitale irachena Baghdad, con l’obiettivo di ribadire il sostegno all'Iraq, alla sua sovranità, sicurezza e stabilità e per sviluppare meccanismi di cooperazione con il Paese volti a migliorare la sicurezza e stabilità e contribuire al processo di sviluppo nella regione. (Lib)