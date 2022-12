Medio Oriente: morto un prigioniero palestinese, Israele accusato di “negligenza deliberata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prigioniero palestinese Nasser Abu Hamid, condannato all’ergastolo da Israele insieme ai propri familiari, è deceduto. Lo ha reso noto stamattina la Commissione per gli affari dei detenuti e degli ex-detenuti citata dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Nel pomeriggio di ieri, era stata data la notizia del trasferimento di Nasser all’ospedale Asaf Harofeh, in seguito a gravi complicazioni di salute. In carcere dal 2002, l’uomo aveva un cancro ai polmoni e aveva recentemente iniziato a fare cicli di chemioterapia, dopo essere stato operato. Secondo fonti palestinesi, le condizioni di Nasser sono peggiorate a causa della “deliberata negligenza” e procrastinazione dell’amministrazione penitenziaria israeliana che non ha fornito le cure necessarie, mentre Israele ha ignorato le richieste di rilascio. Dopo essere stato arrestato più volte, l’uomo, definito da Israele uno dei fondatori della Brigata dei martiri legata al movimento palestinese Fatah, era stato condannato all’ergastolo con l’accusa di terrorismo, in relazione al coinvolgimento in “attentati” lanciati tra il 2000 e il 2002 che hanno provocato la morte di sette israeliani. (Res)