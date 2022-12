Regno Unito: ministro Salute, colloqui con sindacati su sciopero lavoratori ambulanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Steve Barclay, terrà oggi nuovi colloqui con i sindacati dei lavoratori del pronto soccorso per discutere quale copertura per le chiamate di emergenza sarà fornita durante l'azione sindacale prevista domani. Il servizio sanitario nazionale (Nhs) è stato già duramente colpito dallo sciopero degli infermieri. Come riporta il quotidiano "Financial Times", alcuni pazienti, anche con gravi condizioni di salute, saranno costretti a chiamare dei taxi piuttosto che le ambulanze per recarsi in ospedale, anche se i vertici delle strutture sanitarie si aspettano che i casi più gravi, compresi gli attacchi di cuore, siano coperti dal servizio sanitario. Il governo britannico sta affrontando un'ondata di scioperi in tutto il Regno Unito: i sindacati nel settore pubblico, infatti, stanno reagendo alla crisi del costo della vita con richieste di salari più elevati per i loro iscritti. (Rel)