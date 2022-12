Energia: Fratin, tetto a prezzo gas prova che Italia ed Europa non si fanno intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio Energia ha raggiunto un accordo sul prezzo del gas su cui nessuno credeva più tanto. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica rispetto agli effetti della speculazione che abbiamo visto, ad esempio, con le impennate dei prezzi del gas che ci sono state ad agosto". È soddisfatto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo l'accordo raggiunto a Bruxelles sul price cap a valle di un lungo negoziato in cui, ricorda in una intervista al "Sole 24 Ore", "l'Italia è stata promotrice di questa misura che ha raccolto progressivamente un consenso sempre più ampio. Il fatto stesso che si introduca un meccanismo di tetto ai prezzi è un risultato per nulla scontato e abbiamo così risposto all'uso che Putin ha fatto del gas e dell'energia come strumento di guerra lanciando un messaggio politico chiaro e forte: l'Italia e l'Europa non si fanno intimidire e proteggono i propri cittadini. Un messaggio di fiducia alle imprese e alle famiglie con un valore simbolico enorme". Il ministro osserva poi che "in questo momento di crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina dobbiamo recuperare gas, ma è evidente che non possiamo rischiare di sostituire la dipendenza dalla Russia con qualunque altra dipendenza. L'Italia non vuole più dipendere da nessuno per la propria sicurezza energetica. E la situazione geopolitica attuale ci consente di fare dell'Italia l'hub nel Mediterraneo dell'energia del futuro". (segue) (Res)