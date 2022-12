Energia: Fratin, tetto a prezzo gas prova che Italia ed Europa non si fanno intimidire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul suo tavolo sono tornati i progetti relativi a nuovi rigassificatori, a partire da Gioia Tauro: "Gioia Tauro, Portovesme e Porto Empedocole sono tutti impianti fondamentali per la sicurezza energetica nazionale, insieme agli investimenti che l'Italia sta mettendo in campo per incrementare la produzione di energie rinnovabili e rispettare gli impegni, presi alla Cop21 di Parigi. Nella stessa direzione va il raddoppio del Tap e il potenziamento della linea Adriatica che porta il gas dal sud al nord d'Italia e al resto dell'Europa. Di questo abbiamo parlato a lungo con Snam, che è pronta a realizzare l'opera negli stessi tempi necessari alla costruzione dei rigassificatori". L'Europa lavora a una riforma del mercato per arrivare a sganciare il prezzo del gas da quello dell'elettricità: "In ambito europeo l'Italia è stata uno dei Paesi promotori di questo provvedimento come per quello sul tetto al prezzo del gas. La Commissione Europea si è impegnata a presentare entro i primi mesi del 2023 una riforma strutturale delle regole del mercato elettrico e l'Italia sarà parte attiva di questo processo. Nel frattempo a livello nazionale abbiamo adottato diverse misure che vanno in questa direzione, siamo fiduciosi nell'operato dell'Unione Europea, ma l'Italia è pronta a fare ancora di più a livello nazionale qualora le condizioni lo richiedessero", ha concluso Fratin. (Res)