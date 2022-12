Legge Bilancio: Ciriani, manovra approvata nei tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della manovra "dovrebbe stare a cuore a tutti, anche alle opposizioni". Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, in queste ore di tensione e corsa contro il tempo media e tratta con le minoranze per scongiurare l'ostruzionismo. "Questa - spiega al "Corriere della Sera" - è la manovra delle bollette. Con realismo abbiamo investito 21 miliardi per famiglie e imprese, due terzi di tutto quello che abbiamo a disposizione. Sul resto possiamo discutere e anche modificare l'approccio iniziale, purché non dimentichiamo che il tema fondamentale è il caro energia". Dopo tante polemiche la norma sul Pos è caduta: "Ci stiamo ragionando. Non è una battaglia di religione, ma il tentativo di dare una risposta a commercianti e artigiani drammaticamente colpiti dalle conseguenze del Covid e poi dall'inflazione. Se non riusciremo per questa strada ne troveremo un'altra. Parliamo di categorie dimenticate troppo a lungo dalla po litica e troppo facilmente ricomprese tra gli evasori. Invece è gente che ogni giorno fa immensi sacrifici". Quanto al Pnrr: "Non vogliamo scaricare responsabilità su Draghi, perché questo governo mette la faccia sulle scelte che fa. C'è un rapporto con Bruxelles positivo e ragionevole. L'accoglienza che ha ricevuto la presidente Meloni e i rapporti che il ministro Fitto ha intessuto in Europa ne sono la dimostrazione. Il Pnrr è un grande obiettivo strategico. Il governo lavora per metterlo in sicurezza, con il dialogo e il rispetto delle regole". (segue) (Res)