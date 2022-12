Legge Bilancio: Ciriani, manovra approvata nei tempi previsti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non perderà i fondi: "Direi proprio di no, il ministro Fitto sta lavorando per velocizzare la macchina. Il Pnrr è figlio di un'altra epoca storica, tutto quel che stiamo facendo non è volto a sabotarlo, ma a realizzarlo". Il governo eviterà l'esercizio provvisorio: "La manovra sarà approvata nei tempi previsti. E' un obiettivo del governo, della maggioranza e che dovrebbe stare a cuore a tutti. Dicono che siamo in ritardo? Calendario alla mano, abbiamo fatto una corsa contro il tempo. L'anno scorso la manovra è arrivata al Senato tra il 21 e il 22 dicembre e noi la stiamo portando in Aula alla Camera negli stessi tempi, ma con un governo nato 50 giorni fa". Per Azione l'incontro col governo è stato tardivo e interlocutorio. Il Pd parla di arroganza e disprezzo delle regole: "Riconosco il ruolo importante dell'opposizione in democrazia e ne capisco le ragioni, ma il governo Draghi ha messo 55 fiducie in 18 mesi. Noi finora abbiamo portato quattro decreti e su nessuno abbiamo messo la fiducia, proprio per dimostrare volontà di dialogo e rispettare il ruolo del Parlamento e delle opposizioni". Il governo metterà la fiducia sulla manovra: "Sì, la metteremo, ma sarà la prima. Abbiamo dimostrato più attenzione alle opposizioni, in una fase difficilissima. Stiamo tutti cercando di portare a casa dei risultati nell'interesse del Paese, non di questa maggioranza", ha concluso Ciriani. (Res)