Qatar: Conte su corruzione all'Europarlamento, ora legge sulle lobby

- L'affare Qatargate scuote l'Europa, ma soprattutto riapre la questione morale nel nostro Paese. Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una intervista a "Repubblica" dice che "un governo che si presenta a Bruxelles strizzando l'occhio ad evasori e corrotti proponendo un 'liberi tutti' sul tetto del contante non depone a favore della nostra reputazione. L'Italia oggi riscopre la questione morale che però non può ridursi a una discussione da tirare fuori all'occorrenza". "Già un anno prima dell'intervista con Eugenio Scalfari - ricorda l'ex premier - lo stesso Berlinguer ricordava a l'Unità che la questione morale era diventata 'questione politica' perché decisiva per 'la ripresa di fiducia nelle Istituzioni'. Il Qatargate ci impone di non nascondere la testa sotto la sabbia". 'Onestà' è stato a lungo lo slogan del Movimento, che a distanza di anni non sembra sia riuscito ad aprire il palazzo della malapolitica come una scatoletta, per usare la metafora degli esordi. "Onestà è stata sempre la premessa etica alla base di ogni nostra azione politica. In soli due anni e mezzo di governo abbiamo costruito degli anticorpi legislativi contro il virus della corruzione che l'Italia non aveva mai avuto. Ora la maggioranza Meloni sta abbassando le difese delle nostre istituzioni colpendo la legge Spazzacorrotti. Di fronte allo scandalo del Qatar lancio un appello a tutti i leader di partito: lavoriamo subito per approvare una legge sul conflitto di interessi e per regolamentare le lobby. Non possiamo permettere che i nostri parlamentari possano prendere soldi da Stati stranieri". (segue) (Res)