Qatar: Conte su corruzione all'Europarlamento, ora legge sulle lobby (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader del Movimento "non solo il popolo della sinistra ma tutti i cittadini italiani devono poter nutrire fiducia nei loro rappresentanti. Integrità morale ed etica pubblica non sono appannaggio di una sola cultura politica, non vengono ereditate in funzione di una tessera di partito. Sicuramente i partiti coinvolti da questo scandalo devono fare chiarezza al più presto. Non basta sospendere in fretta e furia un singolo europarlamentare". "L'affarismo - conclude Conte - va affrontato alla radice. Di qui il mio appello". (Res)