Energia: Urso, tetto a prezzo del gas è una vittoria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Esulta, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per l'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas. Non solo per la boccata d'ossigeno che rappresenta per le imprese, ma anche perché "è una vittoria italiana, - spiega alla "Stampa" - un grande successo personale per il presidente del Consiglio, che si era impegnata sul tema al Consiglio europeo segnando una svolta". La trattativa era iniziata molto tempo prima che Meloni arrivasse a palazzo Chigi: "Ricordo che quella riunione del Consiglio era iniziata con l'ostacolo della 'minimum tax' che sembrava insormontabile: solo l'intervento di Giorgia, con la presidenza ceca, aveva consentito di superare il veto polacco. Anche questo accordo è il frutto di quel clima. L'Europa ha cambiato passo". Quanto a quel che devono aspettarsi le aziende italiane da questa misura: "Già ieri abbiamo assistito a una riduzione del prezzo del gas, con la quotazione che è scesa a 108 euro a megawattora. Ma soprattutto, c'è la speranza che finalmente l'Europa si muova insieme sulla strada dell'autonomia strategica e quindi della indipendenza energetica". L'Ungheria però ha votato contro, ancora una volta: "Dobbiamo lavorare per garantire anche il suo approvvigionamento energetico nel nuovo scenario geopolitico europeo. Ne ho parlato l'altro giorno con il ministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese Péter Szijjártó. Anche noi possiamo aiutarla e, con noi, la Slovenia". (segue) (Res)