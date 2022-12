Sanità: Schillaci, vacciniamo i più fragili contro l'influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati dell'ultima settimana ci dicono che la crescita dei contagi d'influenza, per la prima volta, rallenta. E' possibile che siamo al plateau, ma dobbiamo aspettare per avere conferme. Bisogna continuare a proteggere la categorie a rischio: vaccinando anziani e fragili e usando le mascherine". Lo ha detto al "Messaggero" Orazio Schillaci, ministro della Salute, che da quando si è insediato insiste su un principio: vanno limitati al massimo gli obblighi, è più efficace puntare su raccomandazioni e convincimento. Per questo sta per partire una campagna di prevenzione tra i giovanissimi che dichiara guerra al cibo spazzatura, favorendo una alimentazione sana che privilegi la dieta mediterranea italiana. "Con la prevenzione, ridurremo le malattie e le patologie. Anche perché le risorse per la sanità non possono crescere all'infinito". Su treni e metropolitana si vedono sempre più persone che indossano la mascherina. Ma sono più preoccupate dall'influenza che dal Covid: "Quest'anno l'influenza è iniziata prima del solito, c'è stata un grande crescita del numero di contagi. Però la più recente rilevazione, della scorsa settimana, per la prima volta dimostra un rallentamento nella crescita dei malati. Noi abbiamo raccomandato, con una campagna che il Ministero ha fatto partire il primo dicembre, la vaccinazione contro l'influenza. È importante per le persone fragili. Intendo riferirmi a chi ha problemi cardiologici, polmonari, oncologici, immunodepressi, e soprattutto agli over 65". (segue) (Res)