Sanità: Schillaci, vacciniamo i più fragili contro l'influenza (2)

- "La mascherina - rappresenta sempre uno strumento utile. Se i cittadini la indossano spontaneamente, ad esempio sui mezzi pubblici, diventa una forma di prevenzione. Noi per scelta ci appelliamo molto al senso di responsabilità sia per la vaccinazione sia per i comportamenti che tendano a tutelare i più deboli". Anche per il Covid "è necessario vaccinare soprattutto i più fragili - osserva infine il ministro - e abbiamo lanciato una campagna di promozione. Sulla quarantena confermo: dopo cinque giorni gli asintomatici saranno liberi senza tampone". I pronto soccorso stanno esplodendo: "Va riorganizzato il servizio sanitario nazionale sul territorio. La pandemia ha dimostrato che mancava proprio la medicina territoriale. Il decongestionamento dei pronto soccorso dipende dall'offerta di strutture che diano risposte ai cittadini senza costringerli ad andare nei pronto soccorso. Vanno coinvolti i medici di medicina generale e, per le loro competenze, le farmacie. E bisogna fare sì che le risorse che arrivano con Pnrr per case di comunità e ospedali di comunità diano reali risposte", ha concluso Schillaci. (Res)