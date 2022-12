Migranti: Regno Unito in rotta di collisione con tribunali Ue su espulsione rifugiati in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito è in rotta di collisione con i tribunali europei dopo che i suoi piani per deportare i richiedenti asilo in Ruanda sono stati dichiarati legittimi dall'Alta corte. La sentenza del giudice, annunciata ieri, ha infatti affermato che i piani del governo non violano le leggi sui diritti umani o la Convenzione internazionale sui rifugiati. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", la sentenza rappresenta una vittoria importante per il governo che deve affrontare due ricorsi legali da parte di tre enti di beneficenza e di un sindacato britannico, che avevano affermato che la politica era illegale. È infatti improbabile che i voli inizino a breve poiché si ritiene che le Ong - Detention Action, Care4Calais e Asylum Aid - e il sindacato Pcs facciano ricorso, portando il caso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). (Rel)