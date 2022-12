Russia: Putin, rafforzare attività dei servizi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha sollecitato un rafforzamento delle attività dei servizi di sicurezza, inclusi gli organi di controspionaggio e militari. L'appello del presidente, lanciato in un videomessaggio in concomitanza con la Giornata dei lavoratori degli organi di sicurezza, è stato pubblicato sul sito web del Cremlino. "L'attuale situazione globale che cambia in modo dinamico, l'emergere di nuove minacce e rischi pongono maggiori richieste all'intero sistema degli organi di sicurezza della Russia. E questo significa che è necessario rafforzare seriamente il lavoro in aree chiave, per sfruttare al massimo le sue capacità operative, tecniche e le capacità del personale", ha osservato il capo dello Stato. Rivolgendosi al personale delle agenzie di controspionaggio, Putin ha evidenziato il bisogno di "reprimere severamente le azioni dei servizi segreti stranieri, identificare prontamente traditori, spie e sabotatori". Infine, Putin ha chiesto di rafforzare il lavoro del servizio di frontiera del Servizio per la sicurezza federale (Fsb), in modo da garantire la sicurezza del Paese. (Rum)