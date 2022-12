Russia: Transneft, ricevute richieste forniture di petrolio da Polonia e Germania per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transneft, società russa che gestisce gli oleodotti ha ricevuto delle richieste di forniture da Polonia e la Germania per questo dicembre e il primo trimestre del 2023. Lo ha riferito all'emittente "Rossija 24" il presidente di Transneft, Nikolaj Tokarev. In particolare, secondo Tokarev, la Polonia ha fatto una richiesta di 360 mila tonnellate per dicembre e di 3 milioni di tonnellate per il prossimo anno, "e anche la Germania ha già presentato una domanda per il primo trimestre (del 2023)". (Rum)