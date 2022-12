Giappone: la banca centrale detiene oltre la metà delle obbligazioni di Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana Mana Nakazora, chief credit strategist di Bnp Paribas Japan, ha sollecitato la Banca del Giappone (BoJ) ad aggiustare le proprie politiche per guadagnare maggior flessibilità nell'aggiustamento dei tassi di riferimento, anziché concentrare interamente la propria attenzione sulle misure straordinarie di stimolo. Nakazora, che è anche membro della commissione del ministero del Commercio giapponese incaricata di studiare l'afflusso di investimenti nelle energie pulite, è ritenuta una dei potenziali candidati al ruolo di vice governatore della BoJ dal prossimo aprile, quando scadrà il mandato dell'attuale dirigenza. Nakazora ha affermato che il governo e la banca centrale dovrebbero rivedere la dichiarazione congiunta firmata nel 2013, in cui la BoJ si impegna a conseguire un tasso di inflazione del 2 per cento "il più presto possibile" tramite politiche monetarie ultra-espansive. Secondo l'economista, "la BoJ dovrebbe cambiare la formulazione per darsi maggior margine di manovra" nell'aggiustamento dei tassi sulla base degli sviluppi interni e internazionali. (segue) (Git)