Germania: ministra Difesa Lambrecht minaccia stop a programma Puma

- La ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht ha minacciato la cancellazione del programma Puma, volto a sostituire con gli omonimi mezzi corazzati per fanteria i Marder in servizio nell’esercito della Germania dal 1970. L’avvertimento è rivolto all’industria della difesa tedesca. Intervistata dall’emittente televisiva “Zdf”, Lambrecht ha affermato: “Non possiamo sempre passare da una riparazione all’altra, sono necessarie soluzioni affidabili o la decisione di non basarci più sui Puma”. Questi mezzi devono essere riparati in tempi estremamente rapidi. “Non mi aspetto un impegno in molte settimane, ma entro poche”. Durante una recente esercitazione, 18 Puma hanno riportato gravi malfunzionamenti, tali da azzerare la prontezza operativa in pochi giorni. I corazzati erano destinati alla task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf), il cui comando a rotazione verrà assunto dalla Germania dal primo gennaio prossimo. Invece dei Puma, l’esercito tedesco dovrà schierare i Marder. I nuovi corazzati sono prodotti da Project System Management (Psm), una joint venture tra le principali aziende per la difesa tedesche, Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e Rheinmetall. Questo gruppo ha prodotto il Marder. Poche ore prima di minacciare lo stop al programma Puma, Lambrecht aveva sospeso l’acquisizione di ulteriori esemplari di questi mezzi. Dopo anni di ritardo dovuti a problemi tecnici, il Puma era stato dichiarato pronto al combattimento nel 2021.(Geb)