Ue: Nagel (Bundesbank), tempi lunghi per ritorno inflazione a 2 per cento

- Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, prevede tempi lunghi per il ritorno dell’inflazione nell’Eurozona all’obiettivo del 2 per cento, stabilito dalla Banca centrale europea (Bce). Intervistato dall’emittente televisiva “N-tv”, Nagel ha affermato: “Ci vorrà del tempo prima che l’inflazione torni al livello che le è proprio, vale a dire il 2 per cento”. Per il banchiere centrale tedesco, “ciò significa che attraverseremo dei mesi difficili”. In questa prospettiva, ha proseguito Nagel, la Bce continuerà ad alzare i tassi di interesse. Secondo il presidente della Bundesbank, nel contrasto all’inflazione “abbiamo fatto molta strada, ma rimane molto da fare”. Secondo Nagel, nel corso del 2023, l’inflazione in Germania sarà ancora intorno al 7 per cento per poi scendere “in maniera significativa” nel 2024. Il banchiere centrale tedesco ha sottolineato che gli effetti del rialzo dei tassi di interesse non sono immediati, ma si producono con un ritardo compreso tra i 18 mesi e i due anni. “Ecco perché devo ancora chiedere pazienza”, ha infine dichiarato Nagel. (Geb)