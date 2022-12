Giappone: ministero Esteri conferma presenza di "stazioni di polizia" cinesi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Giappone ha confermato ieri alla Dieta - il parlamento giapponese - la presenza sul territorio nazionale di "stazioni di polizia" cinesi clandestine, come sostenuto da un rapporto dell'organizzazione non governativa spagnola Safeguard Defenders. La capitale del Giappone, Tokyo, figura infatti nella lista di 102 località dove sarebbero operativi i presidi cinesi. Il ministero degli Esteri ha riferito di aver già espresso tramite i canali diplomatici bilaterali "l'assoluta inaccettabilità" di qualunque attività possa prefigurare una violazione della sovranità giapponese. Secondo l'agenzia di stampa "Kyodo", una delle "stazioni di polizia" cinesi" sarebbe stata istituita a Tokyo col coinvolgimento dell'ufficio di pubblica sicurezza di Fuzhou, nella provincia cinese del Fujian. Una seconda stazione, invece, sarebbe collegata all'ufficio di pubblica sicurezza di Nantong, città della provincia cinese del Jiangsu. La conferma del ministero degli Esteri giapponese è gunta nel corso di una riunione straordinaria della Dieta richiesta da uno dei gruppi del Partito liberaldemocratico del premier Fumio Kishida, la "Conferenza per la dignità e l'interesse nazionale del Giappone". (segue) (Git)