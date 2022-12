Giappone: ministero Esteri conferma presenza di "stazioni di polizia" cinesi nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha aperto 102 “stazioni di polizia” illegali all’estero in 53 Stati nel mondo, ben undici delle quali si troverebbero in Italia. Lo rivela l’organizzazione non governativa spagnola Safeguard Defenders nel suo ultimo rapporto intitolato “Patrol & Persuade”. Istituite formalmente come centri per garantire assistenza amministrativa ai connazionali all’estero durante la pandemia di Covid-19, le sedi – sostiene l’Ong – sarebbero piuttosto utilizzate dalla Cina per sorvegliare, perseguire e in alcuni casi rimpatriare gli esuli e i dissidenti, avvalendosi di accordi bilaterali in materia di sicurezza siglati con i governi ospitanti. L’ultima inchiesta dell’organizzazione spagnola documenta la presenza di altre 48 stazioni di polizia oltre le 54 identificate a livello globale lo scorso settembre. In Italia, otre ai “progetti pilota” inaugurati a Roma e Milano, la presenza delle stazioni di polizia cinesi è stata accertata anche a Firenze, Bolzano, Venezia e Prato, che ospita attualmente la più grande comunità cinese in Italia, e in Sicilia. (Git)