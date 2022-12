Siria: presunto attacco di Israele contro periferia Damasco, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due individui non identificati, presumibilmente affiliati al movimento sciita filoiraniano Hezbollah, sono stati uccisi a seguito di un attacco aereo attribuito a Israele che ha colpito la periferia della capitale della Siria, Damasco. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una vasta rete di fonti sul campo, precisando che gli attacchi hanno interessato l’aeroporto internazionale e le vicinanze di Damasco. Ad essere preso di mira, a detta del Sohr, è stato un magazzino di Hezbollah contenente armi e materiale logistico in una fattoria situata tra Al Saida Zainab e Al Bajdaliyah, che è stato distrutto. Secondo il Sohr, Israele ha poi lanciato quattro missili contro postazioni delle milizie filoiraniane nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale di Damasco e di fattorie nell'area di Al Saida Zainab a Rif Dimashq. L’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana” ha anch’essa dato notizia degli attacchi, riferendo che “le forze di difesa aerea siriana hanno risposto a un attacco missilistico”, lanciato “dal nemico israeliano” dopo la mezzanotte. Alcuni missili sono stati abbattuti, tra notizie di militari feriti e perdite materiali, fa sapere “Sana”.(Lib)