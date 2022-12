Indonesia: attivo commerciale toccherà un record nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione dell'Indonesia ha registrato un'altra contrazione nel mese di novembre, mantenendosi però al di sopra del limite obiettivo fissato dalla banca centrale di quel Paese. Il tassi di inflazione annuale si è attestato il mese scorso al 5,42 per cento, inferiore al 5,71 per cento di ottobre e al 5,50 per cento previsto dagli economisti. Il tasso di inflazione core, che esclude i prezzi calmierati dallo Stato e quelli degli alimenti freschi, si è attestato al 3,30 per cento. Tra le voci che hanno maggiormente contribuito all'inflazione figurano i prezzi del carburante, i biglietti aerei e i trasporti urbani. (segue) (Fim)