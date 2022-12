Iraq: attacco attribuito allo Stato islamico in regione orientale, morti almeno 8 civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto civili sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti a seguito di un attacco attribuito allo Stato islamico in un villaggio a nord-est della città di Baqubah, capoluogo della regione di Diyala, nell’est dell’Iraq. Secondo quanto riferito dal commissario distrettuale di Al Khalis, distretto nel governatorato di Diyala, all’agenzia di stampa irachena “Ina”, un gruppo di terroristi armati in sella a motociclette ha attaccato il villaggio di Albu Bali, abitato perlopiù da contadini, da tre assi intorno alle 20:30 di ieri sera, ora locale. “Decine di residenti si sono precipitati sul posto per affrontare l'attacco terroristico, alcuni dei quali disarmati", ha raccontato il commissario, aggiungendo: "L'operazione terroristica, durata mezz'ora, ha provocato la morte di otto persone e il ferimento di altre tre, di cui una versa in gravi condizioni". Nel frattempo, "le forze di sicurezza hanno avviato operazioni alla ricerca dei terroristi".(Res)