Giappone: banca centrale corregge a sorpresa la politica dei rendimenti, yen in forte rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) ha sorpreso i mercati con una significativa revisione dei valori di riferimento dei tassi di interesse, spingendo lo yen ad un forte rialzo e innescando un calo dei titoli azionari. La banca centrale consentirà ai tassi di interesse sulle obbligazioni decennali giapponesi di oscillare di 50 punti base in entrambe le direzioni rispetto all'obiettivo ufficiale dello zero per cento: un raddoppio del precedente margine obiettivo di 25 punti base, che ha colto completamente alla sprovvista economisti e investitori. "Dall'inizio della primavera di quest'anno, la volatilità sui mercati finanziari esteri e sui mercati del capitale è aumentata, e questo ha influenzato significativamente questi mercati in Giappone", afferma una nota della banca centrale. "Se queste condizioni di mercato persisteranno, potrebbero esercitare un impatto negativo sulle condizioni finanziarie, come le condizioni di emissione delle obbligazioni aziendali". La BoJ ha spiegato di aver "deciso di modificare la condotta della curva di controllo dei rendimenti per migliorare il funzionamento del mercato e incoraggiare una formazione più fluida dell'intera curva dei rendimento, mantenendo al contempo condizioni finanziarie accomodanti". L'annuncio della banca centrale ha innescato un calo del 2,55 per cento dell'indice di riferimento Nikkei, e ha spinto lo yen da 137 a 133 sul dollaro. (segue) (Git)