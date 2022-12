Giappone: banca centrale corregge a sorpresa la politica dei rendimenti, yen in forte rialzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yen aveva già registrato un significativo rialzo ieri mattina, sull'onda di indiscrezioni secondo cui il governo giapponese potrebbe rivedere a breve la dichiarazione congiunta con la banca centrale di quel Paese che vincola a perseguire il più rapidamente possibile l'obiettivo di inflazione del 2 per cento. La valuta giapponese ha guadagnato lo 0,34 per cento sul dollaro a 136,24. Secondo fonti citate dalla stampa giapponese, il governo potrebbe rivedere la propria politica in materia di inflazione il prossimo anno. (segue) (Git)