Giappone: banca centrale corregge a sorpresa la politica dei rendimenti, yen in forte rialzo (4)

- La Banca del Giappone (BoJ) decreterà un cambio di passo nella propria politica monetaria ultra-espansiva, iniziando a limitarne la portata. E' la previsione formulata dalla maggior parte degli economisti consultati dal quotidiano "Nikkei", secondo cui tale svolta da parte della banca centrale giapponese - l'unica tra le maggiori banche di emissione del globo ad aver insistito sulla via del quantitative easing nonostante le pressioni degli investitori sullo yen - potrebbe concretizzarsi entro la prima metà del prossimo anno. L'indirizzo e le tempistiche della prossima iniziativa della BoJ è oggetto di inusuale attenzione, anche in vista della scadenza del secondo mandato del suo governatore, Haruhiko Kuroda, che ad aprile concluderà una gestione decennale segnata da una lunga stagione di politiche fortemente espansive. A dispetto dei timori legati alla debole crescita della terza economia mondiale, la Banca del Giappone deve fare i conti con un aumento del tasso di inflazione ai massimi da 40 anni, legato in parte proprio alla svalutazione della valuta nazionale. (segue) (Git)