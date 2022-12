Giappone: banca centrale corregge a sorpresa la politica dei rendimenti, yen in forte rialzo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicegovernatore della Banca del Giappone (BoJ) Hiroshi Nakaso, ha dichiarato all'inizio di dicembre che le banche centrali dovrebbero iniziare a revocare progressivamente le misure emergenziali di sostegno varate in risposta alle crisi finanziarie per scongiurare "rischi morali" sul mercato. "La gestione delle crisi crea (...) rischi morali artificiali", ha avvertito il funzionario, aggiungendo che tali misure "non dovrebbero essere permanenti". Nakaso, ritenuto uno tra i principali candidati alla successione dell'attuale governatore della BoJ, Haruhiko Kuroda, ha anche aggiunto che per la banca centrale giapponese sarà più facile superare le politiche monetarie ultra-espansive una volta che il potenziale di crescita della terza economia mondiale sarà aumentato. (segue) (Git)