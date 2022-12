Kosovo: presidente Osmani, fondamentale contributo di Praga in liberazione dei visti Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha ringraziato la presidenza di turno ceca del Consiglio Ue, per il "fondamentale contributo alla conclusione del processo di liberalizzazione dei visti per il Kosovo e alla ricezione della nostra domanda di adesione all'Ue". In un post su Twitter, la presidente kosovara ha sottolineato che la Repubblica Ceca "un vero amico della prospettiva europea dei Balcani occidentali". (Alt)