Serbia: Vucic, fuori discussione riconoscimento e appartenenza a Nato del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha affermato che nella proposta franco-tedesca sulla questione del Kosovo, "diventato un documento dell'Unione europea e parte del processo negoziale", si afferma che "entrambe le parti saranno guidate dagli obiettivi e dai principi delle Nazioni Unite, in particolare in materia di sovranità e autonomia" e che la Serbia "non si opporrà all'ingresso del Kosovo in nessuna organizzazione internazionale". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui alla domanda se Belgrado può accettare di adottare quel piano, Vucic ha detto che "c'è sempre qualcosa su cui discutere, ma è solo una proposta". "C'è una cosa che abbiamo chiarito loro: l'appartenenza alle Nazioni Unite", ha sottolineato il presidente serbo. (segue) (Seb)