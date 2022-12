Kosovo: arrestato a Mitrovica altro ex agente serbo di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro ex agente serbo della polizia del Kosovo, Sladjan Trajkovic, è stato arrestato nella tarda serata di ieri nella città di Mitrovica. Lo riporta la stampa serba, secondo cui la moglie ha confermato la notizia dell'arresto e ha aggiunto che l'uomo sarebbe accusato di crimini di guerra. Intanto Rada Trajkovic, consigliere del nuovo ministro per le comunità e il ritorno nel governo del Kosovo, Nenad Rasic, ha trascorso la notte in macchina al valico amministrativo di Merdare, mentre tentava di tornare in Serbia. "Dodici ore al confine amministrativo col Kosovo. Niente cibo, niente acqua, niente medicine, nessuna spiegazione. Tutta la notte, in pieno inverno, in macchina", ha scritto questa mattina Trajkovic su Twitter. La stessa politica ieri in mattinata era stata trattenuta per ore sempre allo stesso valico mentre tentava di entrare in Kosovo. Secondo la radiotelevisione serba "Rts" nel nord del Kosovo la situazione è per ora calma anche se tesa. I serbi a presidio delle barricate sono ancora più allarmati dopo la notizia dell'arresto di Trajkovic e hanno annunciato che non rinunceranno alle proteste. Le scuole anche oggi sono chiuse e i valichi amministrativi di Brnjak e Jarinje ancora bloccati e non si possono attraversare neanche a piedi. (Alt)