Serbia: ministro Esteri, "forti rassicurazioni" da Paesi che non riconoscono Kosovo

- Belgrado ha "forti rassicurazioni" da parte dei cinque Stati membri dell'Unione europea che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo "che non cambieranno tale posizione". Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic. Il ministro ha aggiunto che insieme al presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è "in costante contatto con quei Paesi" e che, come ha detto, "la loro posizione sul Kosovo è la stessa di prima". Gli Stati membri dell'Ue che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo sono Grecia, Spagna, Slovacchia, Romania e Cipro. (Seb)