Legge Bilancio: Appendino (M5s), mancano coperture per Opzione donna? Fd'I paladini di rigore

- "Per Fratelli d'Italia difficilmente si potrà modificare la pessima norma su Opzione donna inserita in Manovra perché mancano le coperture. Dall'opposizione promettevano 1.000 euro a tutti con un click e ora sono diventati i paladini del rigore e penalizzano le donne in modo discriminatorio, colpevolizzando chi non ha potuto o non ha voluto avere figli. Ma non erano 'pronti'?". Lo scrive su Facebook la deputata del M5s ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino. (Rin)