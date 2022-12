Ecuador-Usa: Lasso incontra Biden, avviate discussioni per possibile accordo commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Biden – riferisce il quotidiano "El Telegrafo" - ha affermato che sosterrà l'Ecuador nel rafforzare il Piano di sicurezza globale, per combattere la criminalità organizzata e il traffico di droga. Il capo di Stato dell'Ecuador ha dal canto suo ribadito a Biden la sua condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e il sostegno illimitato dell'Ecuador per la difesa dei diritti umani. Da parte loro, gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ecuador come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite durante il 2023. Durante la sua visita a Washington, Lasso incontrerà anche il segretario dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, e rappresentanti di Usaid, Banca mondiale e Banda inter-americana di sviluppo e della commissione relazioni internazionali del Senato. (Brb)