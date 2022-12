Migranti: Usa, Stati repubblicani chiedono a Corte suprema di mantenere Titolo 42

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di Stati a guida repubblicana ha chiesto alla Corte suprema di intervenire per mantenere in vigore il Titolo 42, una legge approvata dall’amministrazione Trump che consente alle autorità federali di espellere senza possibilità di appello i migranti che arrivano illegalmente nel Paese. Una corte d’appello federale ha accolto due giorni fa una richiesta dell’amministrazione Biden per sospendere la legge, che dovrebbe venire meno il 21 dicembre. “Sospendere il Titolo 42 metterà in pericolo i cittadini e i migranti stessi, aggravando ulteriormente una situazione giá insostenibile ai nostri confini”, ha commentato in una nota il procuratore generale dell’Arizona, Mark Brnovich. (Was)