Usa: autisti Uber di New York scioperano per ottenere un aumento delle retribuzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di autisti di Uber a New York hanno preso parte a uno sciopero di 24 ore ieri, 19 dicembre, in risposta alla decisione dell'azienda di avviare un contenzioso legale per bloccare l'aumento delle loro retribuzioni. Lo sciopero è stato annunciato dal sindacato New York Taxi Alliance, che rappresenta circa 21 mila conducenti di Lyft, Uber e altre società di servizi di trasporto privato tramite applicazioni mobili. Il sindacato ha anche sollecitato gli abitanti di New York a boicottare Uber sino a mezzanotte. "Abbiamo messo a rischio le nostre vite per tenere a galla Uber durante la pandemia. Abbiamo sofferto un anno di inflazione record", afferma un comunicato diffuso dal sindacato. "Non vedono la nostra umanità, e dunque fate in modo che non vedano i profitti". La New York City Taxi and Limousine Commission aveva votato il mese scorso in favore del riconoscimento ai conducenti a contratto di un aumento pari al 7 per cento per minuto e del 24 per cento per miglio percorso. Uber ha reagito intentando causa all'amministrazione cittadina presso la Corte suprema di Manhattan, sostenendo che la Commissione abbia calcolato gli aumenti sulla base di indici punitivi per la società, che comporterebbero per quest'ultima un costo mensile addizionale compreso tra 21 e 23 milioni di dollari. (Was)