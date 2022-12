Usa: 6 gennaio, Trump risponde a richiesta incriminazione ai suoi danni: "mi rafforza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto alla richiesta di incriminazione a suo carico formulata dalla commissione parlamentare sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, affermando che tale iniziativa "lo rafforza". "Questi tizi non comprendono che quando mi danno la caccia, i cittadini amanti della libertà si stringono attorno a me. Così facendo mi rafforzano", ha affermato Trump attraverso il suo profilo sul social media Truth. "Le accuse fraudolente mosse nei miei confronti dalla commissione altamente politicizzata e non qualificata sul 6 gennaio sono già state presentate, processate e giudicate sotto forma del secondo impeachment truffaldino, e le mie ragioni hanno vinto nettamente", ha aggiunto Trump, riferendosi alla seconda messa in stato d'accusa subita dall'ex presidente proprio a seguito dell'assalto al Congresso, dopo la fine del suo mandato quadriennale alla Casa Bianca. (segue) (Was)