Usa: 6 gennaio, per Pence incriminare Trump sarebbe "terribilmente divisivo"

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha sollecitato il dipartimento di Giustizia Usa a non incriminare l'ex presidente Donald Trump per il suo presunto ruolo nell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, sostenendo che tale iniziativa sarebbe "estremamente divisiva" per il Paese. "Spero che il dipartimento di Giustizia comprenda l'enormità della sola idea di incriminare un ex presidente degli Stati Uniti", ha detto Pence, commentando la richiesta avanzata ieri in tal senso dalla commissione d'inchiesta parlamentare sul 6 gennaio. "Penso sarebbe terribilmente divisivo per il Paese, in un momento in cui il popolo americano ci chiede unità. In questo momento dell'anno pensiamo tutti alle cose più importanti nelle nostre vite, la nostra fede, le nostre famiglie, e spero che il dipartimento di Giustizia rifletta attentamente su come procedere a questo proposito". Pence, che ha personalmente testimoniato di fronte alla commissione parlamentare, non ha fatto mistero nei mesi scorsi delle pressioni subite da Trump per disconoscere l'esito delle elezioni presidenziali del 2020, ma ha anche criticato la commissione, accusandola di perseguire fini politici. (segue) (Was)