Usa: 6 gennaio, per Pence incriminare Trump sarebbe "terribilmente divisivo" (2)

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 ha chiesto al dipartimento della Giustizia Usa di emettere accuse penali nei confronti dell’ex presidente Donald Trump, per aver incitato i manifestanti alla violenza dopo le elezioni del 2020. Durante l’udienza di ieri, 19 dicembre - l’ultima prima dell’approvazione del rapporto finale sul lavoro svolto dalla commissione - i componenti hanno votato per chiedere al dipartimento della Giustizia di incriminare Trump per quattro capi d’accusa: incitamento alla violenza, ostruzione delle attività del Congresso, e due diverse accuse di cospirazione. La decisione finale spetterà comunque alle autorità federali, e per il momento non ha valore legale. Inoltre, la commissione ha anche segnalato alla commissione Etica della Camera quattro deputati, per avere ignorato i mandati di comparizione emessi nei loro confronti. La commissione ha anche votato a favore della diffusione al pubblico delle conclusioni del rapporto finale. (Was)