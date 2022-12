Croazia-Italia: sottosegretario Silli partecipa a inaugurazione scuola media Leonardo da Vinci di Buie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato, Giorgio Silli, ha partecipato oggi, a Buie, in Croazia, all'inaugurazione della scuola media superiore "Leonardo Da Vinci", una delle quattro istituzioni di pari rango sul territorio istro-quarnerino. Secondo quanto riferito in una nota della Farnesina, i lavori di ristrutturazione e ampliamento di questo edificio scolastico sono stati co-finanziati dal governo italiano, oltre che da quello croato e dalla Regione Istriana. "Le scuole italiane all'estero, da sempre luoghi multiculturali che favoriscono l'inclusione e il dialogo tra studenti di origini diverse, vengono finanziate dal nostro Governo quale strumento di sostegno alle comunità italiane nel mondo, al fine di tutelare l'identità dei nostri connazionali che non risiedono più nel nostro Paese e dei cittadini stranieri di origine italiana", ha dichiarato nel suo intervento il sottosegretario Silli. (segue) (Res)