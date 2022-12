Bolivia: crisi Perù, governo favorisce rientro 240 camion bloccati e rimpatrio di 45 cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia ha fornito assistenza al rimpatrio per 45 connazionali e favorito il rientro di 240 camion bloccati nel vicino Perù a causa delle proteste sociali e degli scontri che si registrano da alcuni giorni nel Paese confinante. "Abbiamo già fornito assistenza a 45 connazionali che erano bloccati in Perù e che sono stati aiutati per rientrare in terra boliviana; 29 sono già rimpatriati e 13 sono in attesa del volo Lima (Perù) Viru Viru (Santa Cruz-Bolivia). Grazie all'accordo tra il ministero degli Esteri e la compagnia Boliviana de Aviacion saranno rimpatriati nei prossimi giorni", ha detto la viceministra della Gestione istituzionale e Consolare, Eva Chuquimia, in una conferenza stampa. (segue) (Brb)