Bolivia: crisi Perù, governo favorisce rientro 240 camion bloccati e rimpatrio di 45 cittadini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Perù si registrano da giorni scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo, arrestato lo scorso 7 dicembre per avere tentato di sciogliere il Congresso e convocare elezioni anticipate. Secondo stime del Difensore civico del Perù si contano ad oggi 21 morti nelle proteste antigovernative in corso e 210 persone sono rimaste ferite. Tra le forze di sicurezza si contano 216 agenti di polizia feriti. La maggior parte dei casi si è registrata nelle province di Apurimac, Arequipa e Ayacucho. Dopo ripetuti appelli al dialogo e interventi delle forze di sicurezza circoscritti ai punti più caldi del Paese, il governo della presidente Dina Boluarte ha deciso la settimana scorsa 30 giorni di Stato di emergenza su tutto il territorio, con coprifuoco in 15 delle 21 regioni. I sostenitori di Castillo, ex maestro rurale divenuto bandiera della parte più combattiva della sinistra peruviana, chiedono la scarcerazione del loro leader, un passo indietro di Boluarte ed elezioni anticipate. (Brb)