Legge Bilancio: Conte, governo non distolga 500 milioni da assegnare a truffati banche

- "Durante i mei governi abbiamo istituito un fondo da 1,5 miliardi per risarcire i truffati dalle banche. Oggi con Enrico Cappelletti ho incontrato l’associazione 'Noi che credevamo nella BPVi', che tutela le famiglie che hanno perso tutti i loro risparmi", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Vogliamo avvisare il governo: restano 500 milioni da assegnare a queste persone, nessuno pensi di toccare i loro soldi per destinarli ad altro. Noi non lo permetteremo", avverte. (Rin)