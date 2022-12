Migranti: Usa, Corte suprema blocca temporaneamente cancellazione del Titolo 42

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente la cancellazione del Titolo 42, una legge approvata dall’amministrazione Trump che consente alle autorità federali di espellere senza possibilità di appello i migranti che arrivano illegalmente nel Paese. Il giudice John Roberts ha sospeso la cancellazione della legge, che avrebbe dovuto venire meno il 21 dicembre, dopo che alcuni Stati a guida repubblicana hanno avanzato una richiesta di emergenza per mantenere la legge in vigore. La Corte suprema ha chiesto all’amministrazione Biden di rispondere entro il pomeriggio di domani. (Was)