Ucraina: Zelensky, la Russia ha perso già quasi 99 mila militari

- La Russia ha già perso quasi 99 mila dei suoi militari in Ucraina. "Un altro giorno ci saranno 100 mila perdite di occupanti. Perché? Nessuno a Mosca ha una risposta". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio della sera. I russi "fanno la guerra e sprecano la vita delle persone - la vita di altre persone, non i loro cari, non la propria vita, ma gli altri - e solo perché qualche gruppo al Cremlino non sa ammettere gli errori e ha una terribile paura della realtà. Ma la realtà parla da sé", ha continuato Zelensky. (Kiu)